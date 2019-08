Mait Malmsteini überseksikas poeg hullutab tüdrukuid uue filmi peaosas

Noore Franz Malmsteini jaoks on tegemist esimese suure filmirolliga. Lavakasse õppima pääsemisest unistav noormees on varasemalt kaasa teinud väiksemates ja veel väiksemates rollides. Muuhulgas oli tal väike roll menufilmis «Klassikokkutulek».



Filmirežissöör Urmas E. Liivi järjekordne film «Kiirtee põrgusse» on Eesti esimene õudusfilm, millega lubab autor ka tõsisemad õudukasõbrad ära ehmatada. «Franz Malmsteinile ennustan ma aga kõrget lendu,» avaldab režissöör peaosatäitjast kõneldes.



Eesti oma õudusfilmi überseksika Franz Malmsteiniga peaosas saab kinodes näha alates oktoobri lõpust.