Tüdruk ja pedofiil. Pilt on illustreeriv

Täiskasvanud soomlane kuritarvitas aastate jooksul rohkem kui sadat last. Enam kui kümneks aastaks vangi mõistetud 28-aastane Jesse Niko Kristian Erkkonen leidis, et tema karistus on liiga karm ja kaebas otsuse Turu apellatsioonikohtusse.