ETV saates «Pealtnägija» rääkisid pered, kes ostsid moodulmajasid firmalt Ösel House OÜ ja peavad nüüd maksma aastakümneid pangalaenu saamata jäänud maja eest. Saates sai sõna ka firma esindaja Imre Kütt, kelle ärialane minevik on kirju ja kes tunnistab, et ta on maksuameti huviorbiidis olnud juba kümmekond aastat.