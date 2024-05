Eurovisiooni finaalis Eesti punkte edastaval Birgit Sarrapil on Malmöga eriline side

«Olid väga ilusad ajad ja tõesti endal on ka sel aastal eriline tunne,» tõdeb lauljatar Birgit Sarrap «Ringvaates» ja lisab, et kõigest üksteist aastat tagasi esindas tema Eestit Malmös toimunud Eurovisiooni lauluvõistlusel.

«Ma ütleks, et see kolm minutit läheb nii ruttu, et pärast hakkad mõtlema, kas kogu esitus tuli üldse välja,» meenutab Birgit «Ringvaates» Eurovisioonil käiku.