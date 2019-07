Transnaisest juutuuber toob välja «seksuaalkiskja» patud: ta tahab alaealistega topless pidusid korraldada

Naljakal kombel võib Blaire'i tema sõnade eest oodata ise transfoobiks kutsumine.

«Ma tean, et mind hakatakse sellepärast transfoobiks kutsuma, kuna ma kutsun seda inimest meheks. Aga ma ei usu, et tema puhul on tegu transnaisega. Ma usun, et ta on seksuaalkiskja, kes teeskleb, et on transnaine.»

«Ärge arvake, et naised tõepoolest räägivad teineteisega nagu nendes sõnumites kirjas. Või et isegi transnaised nii räägivad. Yanivil on ilmselgelt kinnisidee naiste hügieeniesemetega. See on äärmiselt häiriv ja selle peab välja tooma.»

«Siin on ka üks näide Yanivi säutsust, mida ta jagas.»

Blaire loeb säutsu ette: «Kohtunik otsustas, et tüdrukutel pole poiste eest privaatsuseks õigust».

Blaire jagas Yanivi reaktsiooni: «Ja Yaniv jagas seda ning kirjutas juurde «JESS, JESS, JESS #LGBTõigused».»

«Sa oled rõõmus, et tüdrukutel pole oma keha osas privaatsust ja ütled, et see on LGBT-ga seotud? Ei ole. See vaid näitab, et sa oled pervert.»

«Ja siis asi, millest paljud räägivad. Tema käitumise tõttu on suletud naistele mõeldud spaa, kuna naisvahataja ei soovinud tema meessuguorganeid vahatada. Ta on enam kui tosina spaa vastu esitanud samalaadse kaebuse.»

«Lisaks korraldab ta topless ujumispidusid. Lastega. Tuues spetsiaalselt välja, et need on topless peod. Ta kirjutas nõusolekuankeedile, et lapsevanematel ja hooldajatel on keelatud sellest üritusest osa võtta. See näitab, et mitte ükski teine täiskasvanud peale Yanivi enda ei tohi lastele ligi pääseda. Yaniv tahab lastele ligi pääseda, ilma, et vanemad teda segaksid. See on nii läbinähtav ja õõvastav.»

«Selliste juhtumite puhul ma mõtlen alati sellele, kas nendel inimestel on pere? Kas Jessica Yanivil on pere? Kas nemad saavad kõige selle peatamiseks midagi teha? Kas anda Yanivile vaimset abi või ta lihtsalt lastest eemale hoida? Ma alati mõtlen sellele ja ma lihtsalt ei tea.»

«[Yanivi] käitumine on transkogukonna jaoks äärmiselt halb. Kõik inimesed, kellel on transinimeste vastu vastastikused või vaenulikud tunded, saavad nüüd nendele kinnitust, kuna Yanivi sugune inimene käib ringi. Üks inimene ei tohiks terve kogukonna mainet alla tuua, aga kui mitte keegi sellest kogukonnas ei heida sellele inimesele tema tegusid ette, siis kuidas saab kriitikuid nende arvamustes süüdistada?»

«Ma olen saanud tervel hulgal sõnumeid, kus mulle öeldakse, et ma olen õel, kuna Yaniv ei näe välja nagu transnaine, nad ütlevad, et ma olen transfoobne. See on haige, kui inimesed arvavad, et Yanivist rääkimine ja tema tegude päevavalgele toomine tuleb minu õelusest. Ei. Tegu on seksuaalkiskjaga. Ta tahab alaealistega topless pidusid korraldada. Ja kõigele lisaks pannakse tema tegude tõttu naiste spaad kinni, kuna sealsed töötajad ei taha vahatad tema … intiimosi.»