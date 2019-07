Transnaine kaebas kohtusse kosmeetikud, kes keeldusid tema intiimpiirkonda vahatamast

British Columbias elav Jessica Yaniv, kelle sünnipärane nimi on Jonathan Yaniv, kaebab kohtusse ainult naistele mõeldud ilusalongid, kus keelduti teda teenindamast. Muude teenuste hulgas soovis Jessica oma kube raseerida.

Jessicale ei meeldinud, et talle «ei» öeldi. Kõik inimesed, kes keelduvad teda naisena aktsepteerimast, on transfoobid. Seda vaatamata asjaolule, et Jessical on meessuguorganid alles ja ta on bioloogiliselt mees.

Jessica läkski nüüd kuue vahataja vastu kohtusse, kes keeldusid talle «brasiillast» tegemast. Tegu on kubemepiirkonna raseerimise protsessiga. National Post kirjutab, et Kanada inimõiguste kohtu istungid keerlevad ühe küsimuse ümber: kas ettevõtetel on õigus keelduda inimesi nende sooidentiteedi tõttu teenindamast? Aga väljaanne Spiked küsib natuke konkreetsemalt: kas seadus võib sundida naist katsuma peenist, mida ta ei taha katsuda?

Jonathan (Jessica) Yaniv FOTO: twitter

Kaks naist, kellel olid ainult naistele mõeldud ilusalongid ja kes keeldusid bioloogilist meest teenindamast, on pankrotti läinud. Üks naine, kes on Brasiiliast pärit immigrant, avas naiste ilusalongi oma kodus, kus elavad ka tema väikesed lapsed. Kui naine keeldus transnaist raseerimast, tekkisid tal inimõigusorganisatsioonidega pahandused.

See sama transnaine käis läbi mitmeid naiste vahatajaid, et näha, kas ja kes teda teenindab. Üks naistest oli sikh, kelle usk ei lase tal meeste genitaale puudutada. Aga ometi on seadusega kooskõlas nende vahatajate karistamine.

Kuid mitte keegi ei karista transnaist, kes leiab, et tal on seadusest tulenev õigus naisena koheldud saada. Kõik, kes talle vastu hakkavad, on transfoobid ja rikuvad seadust.

Jessica lugu jagas Twitteris ka aktivist Titania McGrath, kes kiitis Kanada seadusi, mis toetavad inimeste sooidentiteete.

Titania säutsule vastas sarkastiliselt ka koomik Ricky Gervais, kes kirjutas: «See on väga kurb olukord, kui naine ei saa lasta oma karvaseid mune raseerida.»