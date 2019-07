Toitumishäiretega teismeliste igapäevane karm reaalsus: häbi, väärtusetus ja saladused

Söömishäire on tõsine haigus, mis võib lõppeda isegi surmaga ning tavaliselt on selle haiguse ravimine raske ja aeganõudev ning haigusest tulenevad kahjustused võivad olla eluaegsed. Inimesed, kellel on söömishäired, varjavad neid, kuid haigusega võitlemiseks on eelkõige vaja seda just endale ja teistele tunnistada. Toitumishäired esinevadki just noortel, kellel meedia mõjutusel tekivad keha osas ebanormaalsed hinnangud. Sama tuli ka välja 2014. aastal Viljandi koolinoorte seas tehtud uuringus.