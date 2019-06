Pildid: Keanu Reeves näitab, kuidas naistega käituda

Staar poseerib koos naistega, kuid hoidub neid puudutamast, kallistamast ja embusse võtmast, teatab foxnews.com.

Naise seisavad näitleja kõrval ja ta paneb käe neile ümber, kuid siiski nii, et naise keha ja ta käe vahele jääb ruumi.

Keanu Reeves Dolly Partoniga FOTO: twitter.com

Arvatakse, et sellise käitumise põhjuseks on asjaolu, et ta ei taha seksuaalse ahistamise süüdistust, mida viimastel aastatel on saanud paljud kuulsad ja rikkad mehed.

Ahistamisvastane kampaania Me Too, mis käivitus 2017 seoses Hollywoodi produtsendi Harvey Weinsteini ahistamisjuhtumite avalikustamisega, on jätnud filmitööstusele ja seal tegutsevatele inimestele jälje, tehes nad ettevaatlikuks.

Twitteris kommenteeritakse Reevesi totodel märgatut.

Keanu Reeves naisfännidega FOTO: twitter.com

«USAs saab inimese kaevata kohtusse juba vales kohas aevastamise eest, seega ei riski Keanu Reeves mitte millegagi. Ta ei taha saada süüdistust, et ajas käsi valesse kohta,» oli üks kommentaar.

Teine oli, et Reeves on sündinud Liibanonis ja on pikka aega elanud Austraalias ja Kanadas ning selle tõttu käitub ameeriklastest erinevalt.

Keanu Reeves naisfänniga FOTO: twitter.com

Veel arvati, et tal on mingi foobia, mille tõttu ta ei taha võõraid puudutada.

«Ma arvan, et ta on kursis Lõuna-Korea käitumisreegliga, mille kohaselt kuulsad mehed ei puuduta avalikkuses naiskolleege ega fänne. Tegemist on kirjutamata viisakusega, millest haritud inimesed kinni peavad. Inglise keeles kannab see nimetust «Manner Hands»,» teatati veel ühes sõnumis.

Keanu Reeves naisfänniga FOTO: twitter.com

Keanu Reevesi tuntakse eelkõige «Matrixi» ja «John Wicki» filmidest.

1999. aasta filmi «The Matrix» reklaamplakat. Pildil Carrie Anne Moss, Keanu reeves ja Laurence Fishburn FOTO: Rights Managed / WARNER BROS / SILVER PICTURES /Scanpix

Reevesi elus on olnud draamat.

24. detsembril 1999 sünnitas staari elukaaslane Jennifer Syme lapse, kes sündis surnuna. Vanemad panid talle nimeks to Ava Archer Syme-Reeves.

2000. aasta alguses läks paar lahku, kuna tütre surm tekitas nende vahele pingeid.

Syme hukkus 2. aprillil 2001 Los Angeleses autoõnnetuses. Ta surnukeha lahkamine näitas, et ta oli depressiooniravimite üledoos, mis tekitas uimasust ja selle tõttu sattus õnnetusse, mis temalt elu võttis.

Reeve oli sel ajal tegemas «Matrixi» järjefilmi ja ekskallima hukkumise tõttu vajas psühholoogilist abi.