Mees kukkus uninud vulkaani kraatrisse

Tegemist on vulkaaniga milles asub kraatrijärv, mis on oma 543 meetriga USA sügavaim järv ja maailmas sügavuselt seitsmes, teatab cnn.com.

Kaldeerast välja toodud mees transporditi päästehelikopteriga Bendis asuvasse haiglasse. Ei ole teada, kui rasked on ta vigastused ja miline on ta seisund.

Crater Lake rahvuspark andis mais hoiatuse, et kaldeera äär on ohtlik, kuna seal võib olla varinguid ning on ka lume ja jää tõttu libe.

Aastas leiab Crater Lake rahvuspargi magava vulkaani juures aset paar õnnetust. Tavaliselt tuleb päästa matkajaid, kes lähevad kraatri servale liiga lähedale ja kukuvad alla. On ka paar juhtmit, milles varingus vigastada saanu on jäänud ratastooli või surnud.

Crater Lake rahvuspark asutati 1902 ja see on USAs vanuselt viies rahvuspark.

USAs on veel ohtlikke vulkaane, kuhu on kukutud. Aprillis kukkus Hawaii saarel Kilauea vulkaani kaldeerasse 32-aastane mees. Kukkumine leidis aset selle tõttu, et mees ronis üle metallist kaitsepiirde, et näha paremini kaldeerasse, kuid kaldeera äär varises ja mees kukkus alla.