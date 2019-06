Kuula: kuulujutud vastasid tõele ja posthuumselt ilmus Avicii uus album

Avicii uus album tuleb vaatamata sellele, et tema esindajad ütlesid alles eelmisel kuul, et posthuumset albumit ei tule. Avicii esindaja Diana Baron ütles, et ingliskeelsed väljaanded tõlgendasid Rootsi Aftonbladeti artiklit valesti ja noorelt surnud diktori ei tule välja uut albumit.