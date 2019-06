Meistrite liigas jooksis platsile rinnakas blondiin

Kinsey Wolanski on Instagrami modell, kes on ka ühtlasi «Vitaly Uncensored» asutaja tüdruksõber. Tegu on vene päritolu naisega, kes on pikalt suhtes olnud YouTube'i trikitaja Vitaly Zdorovetskiyga. Vitaly oli varasemalt pornonäitleja, kui otsustas YT-s rajada trikkide tegemise kanali, kus üritatakse süütuid «ohvreid» tillist tõmmata.