Riia politsei uurib kahte korgijoogi uimastamise järel toimunud vägistamist

Riia kriminaalpolitsei juht Andrei Sozinov sõnas, et naaberriikide ööklubides on toimunud mitmeid juhtumeid, kus naiste jookide sisse on ööklubis lisatud narkootilist ainet ja nad siis vägistatud, kirjutas TV Net. Narkootiliste ainete mõju olevat olnud nii suur, et nad kaotasid mälu. Ühte intsidenti olla ründajad ka filminud.