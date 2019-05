Valgevene žürii hääli reeglite rikkumise tõttu ei arvestatud

Holland krooniti eile Eurovisiooni lauluvõistluse võitjaks, Eesti oli 19 ja üks suurest viisikust, Suurbritannia viimane, vahendas The Sun . Aga see tulemus saavutati ilma Valgevene žürii hääli arvestamata, kuna valgevenelased avaldasid teisipäevase poolfinaali ajal, kelle poolt nad hääletasid.

Žürii esimees Valeri Priguni rääkis teisipäeval väljaandega tut.by, kus avaldas, et žürii oli hääletanud peaaegu ühehäälselt. Ta sõnas, et talle meeldisid Eesti, Tšehhi ja Gruusia lood, samas, kuid teised liikmed olid negatiivselt hinnanud Islandit ja andnud kõige kõrgemad punktid Austraaliale.

See avaldus, aga ei tule nende riigile üldse kasuks, kui nende enda esineja, 16-aastane Zena tuli lauluvõistlusel eelviimaseks. Žürii hääled annavad 50% finaalvõistluse hääletusel. Mis tähendab, et kui Valeri Priguni ja teiste liikmete hääled oleksid arvesse läinud, oleks Eesti saanud Valgevenelt head punktid ja ehk oleksime saavutanud ka natuke kõrgema koha.

Valgevene rikkumist kinnitas ka Eurovisiooni pressiesindaja: «Valgevene žürii hääled avaldati enne finaali toimunud intervjuus ja see on Eurovisiooni reeglitega vastuolus. Selleks, et täita lauluvõistluse reegleid, ei arvestanud korraldajad laupäeval toimunud finaali ajal Valgevene žürii häältega.»