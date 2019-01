Galerii: vaata, milliste värvikate tegelaste päralt oli Saku suurhalli punane vaip

Galal astusid üles Ott Lepland, Rein Rannap, ÖED, Bert Prikenfeld ehk Bert on Beats, Maian, Lenna, Ewert and The Two Dragons, Uudo Sepp, Revals, Duo Ruut, Talbot, NOËP, Victor Crone, The Boondocks ja auhinna «Panus Eesti Muusikasse» pälviv kollektiiv Mahavok.