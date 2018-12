Hertsoginna Meghani kõhukallistamine tõi kaasa tviidilaviini

«Kas ta kardab, et ta kõhus olev laps röövitakse? Või üritab ta poseerida nii nagu on näha vanadel maalidel, madonna lapsega? See tekitab külmavärinaid, et ta kogu aeg kõhtu puudutab,» kirjutas üks Twitteri kasutaja.

Teine lisas, et mitte ükski rase naine ei ole nii poseerinud, kaasa arvatud Briti kuningliku pere naisliikmed, kes on enne Meghanit lapseootel olnud.

«See näitab, et näitlejanna jääb näitlejannaks. Seda isegi siis, kui talle on hertsoginna tiitel külge poogitud. Talle vist ei piisa tähelepanust, mida ta saab, vaid tahab seda aina rohkem ja rohkem,» kirjutas veel üks inimene.

«Ta peaks eeskuju võtma hertsoginna Catherine’ist, kes on sünnitanud kolm last ja on iga raseduse ajal jäänud elegantseks ja kuningannalikuks. Meghan vist arvab, et ta on maailmas ainus rase naine,» oli veel üks kirjutis.