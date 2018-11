Kas 5miinust panebki pillid kotti? Räpipundi uus singel kõlab kui luigelaululik tänukõne

Lauludega «Erootika Pood» ja «Trenažöör» räpimaastiku värisema pannud Võsu punt üllitas täna muusikavideo, milles tänab kõiki, kes nende tähelennuga kaasas on käinud. Luigelauluna kõlav pala on pannud fännid muretsema, kas nüüd ongi menuka bändiga kõik.

Viimane lootus pole fännide jaoks aga kustunud, kuna laul lõppeb paljutõotavate sõnadega «aitäh, et te tulite, varsti me näeme jälle». Siiski on võimalik, et räpimehed viitavad sellega hoopis oma kõrvalprojektidele.