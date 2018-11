Helen Adamson läks kallimast lahku: see on olnud minu elu raskeim aeg

Kui alles oktoobris sai Helenit ja Taavit koos näha TV3 meelelahutussaates «Tunnen sind läbi lõhki», siis tegelikkuses oli paari neli aastat kestnud suhe selleks hetkeks purunenud. 31-aastane lauljatar, kes sai oma sõnul Taavi abiga ka depressioonist üle, kirjutas blogis avameelselt, kuidas ta lahkumineku järel toime on tulnud ning kust abi otsinud.

«Viimased kolm kuud on minu jaoks olnud elu raskeimad. Kui ma varasemalt olen sõpradega filosofeerinud, et mina ei usu, et on olemas religioonidest tuntud põrgu, sest ma usun, et põrgu on siinsamas maa peal, siis nüüd ma enam ei filosofeeri sellest, vaid olen selles kindel,» kirjutas lauljatar blogis. «Kaotasin enda kõrvalt inimese, keda usaldasin rohkem kui iseennastki ja seda valu ei oska ma kirjeldada muude sõnadega kui põrgu. Ma ei oleks kunagi osanud ette kujutada, et miski võib olla nii raske.»

Lahkuminekut võrdles Helen leinaga. «Kui hetkega oli minu kõrvalt kadunud inimene, kellega ma soovisin kogu ülejäänud elu koos veeta, tunduski, et edasielamine on võimatu. Leina faasid - eitus, viha, kauplemine, depressioon ja aktsepteerimine – käisid suurte lainetena minugi jaoks,» kirjeldas ta.

Lauljatar, kes on aastaid enese sisemaailmaga tegelenud, sai peagi aru, et üksi ta sellest olukorrast välja ei tule. «Ma ei olekski välja tulnud, kui poleks olnud nii tugevat tugisüsteemi sõprade, pere ja terapeudi näol, kellele ma rääkisin väga avameelselt kõikidest tunnetest, mis mind valdasid, ja kes tänu sellele teadsid, millal oli mul nii suur mõõn, et mul oli vaja silma peal hoida, ja millal ma sain iseendaga hakkama.»

Õnneks ei kaotanud Helen aga hetkekski kainet mõistust. «Ma sain aru, kui asjad olid nii halvasti, et pidin kiiresti abi otsima, et ma endale viga ei teeks,» kirjutas lauljatar ja soovitas kõigil, kellel on elus raske aeg, hoida käeulatuses kriisiabi info. «Kui tundub, et on vaja pöörduda professionaali poole, siis peab seda tegema, sest väga rasketel hetkedel lülitub ratsionaalne mõistus välja ja see killuke reaalsustaju, mis alles jääb, võib olla liiga õhkõrn, et kindlustada edasielamine,» teab naine nüüd.

Helen tunnistas, et kõige raskematel hetkedel ei hoolinud ta enam millestki ja muutus täiesti apaatseks. «Oma kärsitu loomusega tahtsin ma nii väga, et see kõik kiiresti mööda läheks, sest ma ei tahtnud niivõrd intensiivses valus elada,» tunnistas lauljatar. Parim soovitus, mille ta sai, oli aga lihtne – see aeg tuleb lihtsalt üle elada!