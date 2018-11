Mikk Saar: abiellumine mu elus suurt ei muutnud, küll aga poja sünd

Saar on Tanja Mihhailovaga olnud abielus nüüdseks kaks aastat. «Aga see abielu ei muutnud minu elus eriti midagi. Küll muutis väga palju poja tulek. Oma elu ringi seadmine on olnud prioriteet, ja harjumine sellega, et sul on keegi, kellega sa pead tegelema, kes sind vajab. Muidu olime me sellised isiksused, kes nautisid oma vaba aega suhteliselt palju, kuigi me olime paar,» rääkis Mikk Menu vahendusel.