Noore naise hirm: jälitaja kopeerib viimased kaks aastat noore tudengi sotsiaalmeedia postitusi

Chloe Cowan avastas, et võõras naine on taaslavastanud tema pildid ja kandnud sarnaseid riideid piltidel, kus teda jälitati ekstreemsusteni. Salapärane naine, kes elab Dundee linnas, kus Chloe on tudeng, tegi libakonto, et saaks oma ohvri sotsiaalmeedias kontos ringi möllata, kirjutas The Sun.

Chloe õde Linzi sõnas, et jälitaja tegi järgi isegi nende praeguseks manalateed läinud isale pühendatud videoalbumi sisu. Linzi tegi teisiku kohta Facebooki postituse, et inimesi sotsiaalmeedia ohtude eest hoiatada.

Ta sõnas: «Minu õde Chloe on Dundee ülikooli tudeng ja teine tüdruk, kes elab Dundees (kellest mu õde, kuni selle nädalani polnud teadlik) on tema elu Instagramis kopeerinud viimased kaks aastat.»

Linzi jätkas: «Tüdruku jälitamine on läinud ekstreemsustesse, kui ta tegi järgi Chloe postitatud video, mis on pühendatud meie lahkunud isale(sellele mõtlemine tekitab minus judinaid). Tema käitumine ei ole okei ja ma tahtsin sellest teada anda, et inimesed oleksid teadlikud, kui ohtlik sotsiaalmeedia võib olla. Mu õde ei peaks hirmu pärast peitu pugema ja muretsema, et teine tüdruk teda igal sammul jälgib. Imitatsioon on küll tore, aga see on läinud liiga kaugele.»

Praegu ei ole teada, miks see tüdruk Chloe't kopeerib, kuid ühe teooria kohaselt püüab ta saada rohkem jälgijaid. Linzi usub, et tüdruk on pärit Londonist, ja ta hakkas tema õde imiteerima pärast Dundee'sse kolimist, kuna tal ei olnud sotsiaalmeediat. Linzi jagas mitmeid pilte enda õest ja tema jälitajast, et näidata teise naise jultumust.