Prrr! Lauljatar Helen Adamson käis pesu väel Šveitsi mägijärves suplemas

31-aastane Võrust pärit lauljatar ja telesaatejuht kirjutas Instagramis, et pildile on jäänud üks spontaanne õnnehetk. Neiu käis 26. oktoobril pesu väel Šveitsi mägijärves ujumas. Golzernsee on merepinnast pea poolteise kilomeetri kõrgusel ja praegu on seal 6 kraadi külma.