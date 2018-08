Prantsusmaa teemapark palkas varesed prügi korjama

De Villers lisas, et vareslased on selliseks tööks väga sobivad, sest nad on väga inteligentsed: «Neile meeldib inimestega suhelda ja püstitada sõprussuhe, läbi vastastikkuse kasu.»

See, et need osavad linnud on targad, pole kuigi suur üllatus. Näiteks ehitasid Cambridge'i Ülikooli teadlased müügiatomaadi, mille abil demonstreeriti nende lindude võimeid probleemide lahendamisel. See automaat vajas maiustuse väljutamiseks teatud suuruses paberist žetooni. Eksperimenti jälginud teadlased täheldasid, et varesed suutsid jätta meelde, paberi õige suuruse ja rebisid suuremaid tükke väiksemateks, et need masinasse mahuksid.