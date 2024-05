Itaalia modell Eugenio Casnighi väidab, et sai mõned päevad enne tänavust MET gala moeüritust sule sappa, kuna oli möödunud aastal töökohustusi täites Kylie Jenneri kõrval liiga silmapaistev.

Modell rääkis TikToki videos, et ta pidi tööd tegema tänavu 6. mail toimuval MET galal, nagu ta oli seda teinud viimasel kahel aastal. Mõned päevad enne moemaailma suursündmust sai aga Casnighi teate, et ta on lahti lastud.