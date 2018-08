Eksklusiivne galerii: Hispaania fotograaf tegi meie modellisaatest tuntud Diana Haprovast kõrvetavkuumad pildid

Samuti on tore näha, et näitsik taas modellitööd saab teha, sest juulikuu alguses sattus ta taksoga sõites liiklusõnnetusse. Toona kommenteeris Haprova, et saadud vigastused olid nii tõsised, et naisterahvas pidi mõned töölepingud ja -läbirääkimised tühistama. Seda enam on rõõm näha, et kõik jälle korras on!