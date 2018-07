Eesti muusikafestivali peakorraldaja on kõikidele võlgu

ERRi MENU kirjutas, et Helen Sildnale kuuluv ettevõte peab pidevalt jagelema inkassorimadega, kuna Shiftworks OÜ-l, ettevõte, mis TMW-d korraldab, on artistidele tasude maksmisega probleeme.

Muusik Vaiko Eplik kirjutas sotsiaalmeedias, kuidas Tallinn Music Week ei maksa helimeestele arveid enne, kui uue aasta festival käes.

«Tuletan siinkohal meelde, et TMW ei maksa eesti muusika ekspordi »huvides« ei festivalil esinevatele artistidele (vähemalt enamikule eesti artistidele), autoritasusid piletimüügist ega helirendi arveid. On raske uskuda, et sellise lokkava kommertsi tingimustes pole võimalik vähemalt Eesti helimeestele, tehnika rentijatele nende tehtud töö eest tasuda... Või tuleb järgmise TMW heliteenindust Lätist?» küsis muusik.

Von Krahli Teatris esines kontserdiga muusik Vaiko Eplik FOTO: Raul Mee

Maksehäireregister näitab, et eelmise aasta novembrist kuni tänavu aprilli lõpuni on Shiftworksilt raha nõudnud Creditreform Eesti OÜ ning mais ja juunis on lahenduse saanud nõuded SPT Inkasso OÜ-lt.

Riigi ees on TMW korraldajal maksuvõlga 5589 eurot, millest 4486 eurot on ajatatud.

Portaal teatmik.ee näitab, et Shiftworksil on 11. juuni 2018 seisuga mitmeid maksuvõlgnevusi.

Sama portaal näitab ka, et ettevõtte selle aasta teise kvartali käive oli 344 656.58, riiklike makse tuleb tasuda 19 037.77 euro ulatuses ja tööjõumakse 13 722.70 euro ulatuses.

Need numbrid näitavad, et rahad on justkui olemas, aga kui Vaiko Epliku öeldu vastab tõele, siis makstakse tänavuse festvali sissetulekuga eelmisel aastal esinenud artistide tasusid.