Raadiojuht tuli koomast välja, kuid ei ole veel täielikult teadvusel

«Nad hoidsid teda sellisena nädal aega ja me ei ole kordagi tema kõrvalt lahkunud. Ühel hetkel me kardsime, et me võime ta kaotada,» lisas ema.

Richard Bacon naljatas enne koomasse viimist, et on õnnelik, et ta just Suurbritannias haiglas on. «Jumal tänatud, et ma jäin haigeks Suurbritannias (tegelikult teel tagasi Suurbritanniasse). Perse kõik ideoloogiliselt laetud poliitikud, kes on Ameerika tervishoiusüsteemi ära rikkunud.»