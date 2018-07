Hanna Martinson proovib uut ametit

Hanna ütles Elu24le, et teda ei huvita väga, mis tema tulevik talle viia aasta pärast toob. «Selles mõttes, et ma ei taha teada, mida ma teen viie aasta pärast, see oleks igav. Kindlasti tahan areneda ja saada (veelgi!) paremaks ja lahedamaks inimeseks, kui ma praegu olen. Kindlasti ma ei sea endale mingeid eesmärke. Et kui mul viie aasta pärast pole kuut koera ja kaht Mersut, siis ma olen pettunud,» lausus Hanna Martinson.