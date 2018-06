Youtuber Trisha Paytas läks suure draamaga kallimast lahku, sest viimane nimetas teda paksuks

Trisha Paytas on Youtube's videosid teinud juba üle 12 aasta ning selle ajaga kogunud endale tubli vaatajaskonna - põhikanalil 4 miljonit ning kõrvalkanalil 1,1 miljonit jälgijat. Veebruari alguses astus Trisha suhtesse ametikaaslase Jason Nashiga. Ühiselt peeti nii videologi kui tehti ka meelelahutuslikke videosid näiteks söömishow'sid.

Lahkumineku põhjuseks oli, Trisha sõnul, kommentaar, mille Jason tegi tulevase tõsielusaate promoklipi filmimisel. Saate produtsent võrdles neid teise Youtube'i paariga, mille peale Jason sõnas: «Jah, kuid mina ja Trisha oleme mõlemad paksud.»

Oma lahkuminekust teada andvas videos pihtis naine, et tema kehakaal ja kehakuju on tema jaoks väga õrnad teemad ning pidas kallima tehtud kommentaari väga valusaks. Samas tunnistades, et kehakaal on tõesti talle probleemiks. «Olen harjunud, et minu üle tehakse nalja, kuid see pole kunagi olnud mu kaalu kohta. Vähemalt pole keegi midagi sellist mulle varem näkku öelnud. Minu kohta tehakse nalja, et olen rumal, hull või litsakas, kuid mu kaalu ei mainita kunagi.»

Jason, kes on pikka aega tegelenud komöödiaga postitas oma kanalile vastuse, milles tunnistas oma viga, et nimetas neid mõlemat ülekaalulisteks kuid rõhutas, et tegemist oli naljaga. «See oli nali. Mitte hea nali, aga arvasin, et oleme olukorras kus mõistame üksteist.»

Trisha lubas, et võtab pärast lahkuminekut aega iseendale ning viibib Youtube'st ning sotsiaalmeediast mõnda aega eemal. Esimesele videole järgnevalt on naine postitanud veel 4, milles oma tundeid ja kõike juhtunud pikalt lahkab. Kuigi välja öeldud info põhjal võib tõesti järeldada, et paar on üksteise tundeid sügavalt riivanud ning leidnud, et ei sobi üksteisega. Mitmed fännid aga spekuleerivad, et tegemist on turundustrikiga, sest Jason ja Trisha müüvad endiselt pileteid nende peagi toimuma pidava ühisele tutvumistuurile «Trisha and Jason are in love» («Trisha ja Jason on armunud»).