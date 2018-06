See käis kähku! Värske superstaar Uudo Sepp annab juba sel suvel esimese soolokontserdi

Saaremaalt pärit 20-aastane laulja on eestimaalaste südamed võitnud oma südamliku oleku ja imelise lauluhäälega. «Uudo lavaline olek on väga võluv – lisaks suurepärasele lauluoskusele on kaugele näha, et tegu on väga heatahtliku ja ka lõbusa noormehega. Olen talle saate algusest pöialt hoidnud ning mul on väga hea meel, et saame teda ja tema värsket bändi ka Õllesummer Festivalil tervitada,» ei jää Õllesummeri peakorraldaja Marje Hansar kiidusõnadega kidakeelseks.