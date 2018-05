Meghan Markle õde: tal ei ole mingit õigust mind tsenseerida

Nüüd on Meghan Markle poolõde Samantha öelnud, et Meghanil ei ole mingit õigust teda tsenseerida ja ta võib öelda, mida tahab, kuna on ameeriklane, kirjutab TMZ.

Meghan, kes ei ole enda õdesid ja vendasid pulma kutsunud, on varasemalt perekonnale teada andnud, et nad ei võtaks meedias nii palju sõna ja austaksid tema minevikku. See aga ei paista vihaseid pereliikmeid huvitavat, sest nemad rõhuvad sõnavabadusele ja ütlevad, et võivad ajakirjandusega rääkida, millal tahavad ja millest tahavad.