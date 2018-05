Andrus Vaarik: inimene peabki vaikselt hääbuma, oleks ka kohutav, kui ta surivoodil kisendaks

«Tänu oma eale meeldib mulle üha vähem asju," sõnas Andrus Vaarik ja kinnitas, et on justkui tunne, et oled kõike näinud ja teinud. "Inimene peabki vaikselt hääbuma, oleks ka kohutav, kui ta surivoodil kisendaks, et oo, mul on nii palju energiat, tahaks ennast teostada ja tõestada," lisas ta ja nentis, et see on väga humaanne, kuidas elujanu hakkab hääbuma. «Liiga vara ei tasu ka surra enne füüsilist surma, kui mulle midagi meeldib, siis mulle meeldib väga,» vahendab MENU.