Venemaad esindav Julia Samoilova: ma ei taha, et inimesed mind haletseksid

Julia Samoilova asub esituse ajal justkui mäe peal, aga see on tegelikult tema massiivne kleit, mis selle mulje jätab.

Samoilova seletas blogijatele, et lavashow valik on tingitud tema füüsilisest probleemist ning ta soovib laval olles varjata fakti, et ta on ratastoolis.