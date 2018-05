Lugude kirjutamist alustas Saara juba 5-aastasena. 11-aastasena võitis ta enda loominguga juba konkursse. Lisaks on Aalto osalenud mitmetes telesaadetes, mis on talle kuulsust toonud. Näiteks Soome talendisaates «Suomi Talent», kus ta jõudis esikolmikusse ning 2012. aastal sai teise koha saates «The Voice of Finland». Suurima tuntuse ja edu saavutas ta osalemisega Suurbritannia talendisaates «The X Factor», kus saavutas taas teise koha.

Eurovisioonile on ta pürginud kolmel korral. Eelmistel kordadel on ta jäänud teiseks kuid sel koral võidutses oma looga «Monsters» («Koletised»). Esinemiseks on naine enda sõnul täiesti valmis: «Mul on olnud kaks proovi ja tunnen, et kogu Eurovisoon ongi algamas. Elevus aina kasvab!»

Saarale on kodumaal ette heidetud tema liiga ülevoolavalt positiivset iseloomu, seetõttu ei ole ta paljude soomlaste südameid veel võitnud. Siiski arvab ta, et rahvas on tema üle õnnelik. «Nad teavad, et ma väga tahan siin olla, sest olen mitu korda proovinud Eurovisioonile saada. Ma arvan, et nad on minu üle väga rõõmsad.»

Seda, et liiga rõõmsat olekut talle ette heidetakse, teab naine väga hästi, kuid ajab teda pigem naerma: «Nad arvavad, et ma olen liiga rõõmus. Kas suudad seda uskuda!? See on tõesti hullumeelne probleem!»

Soomes ei tundnud lauljanna end aktsepteerituna. See oli ka suureks põhjuseks, miks otsustas Inglismaa X-Factory võistlusel end proovile panna. Sealsetele inimestele Saara olek meeldis: «Suurbritannias mind armastati!»

Siiski arvab naine, et hakkab vähehaaval ka Soome inimeste südameid sulatama: «Ma meeldisin neile X-Faktoris ning paljud mõtlevad nüüd, et oi, tegelikult Saara on päris tore ja lahe. Samas tean, et mõned Soome inimesed on väga sünged ja tõsised, seega tundun mina neile liiga rõõmsameelne.»

«Soomes on ka palju selliseid inimesi kes on väga rõõmsad ja postiivsed, seega on see pigem stereotüüp, et Soome inimesed on tõsised. Veidi siiski on, aga ma arvan, et see muutub. Uus põlvkond on üha õnnelikum ja see on väga tore,» jätkab naine endale iseloomulikus optimismis.

Mõni aastat pärast 2013. aastal purunenud suhet laulja Teemu Roivanieniga, teatas Saara, et on lesbi. Selle kinnituseks avaldas ta pildi koos tüdruksõber Meri Sopaneniga. Hiljem paar ka kihlus ning nüüd on Meri Saara manageriks ja kogu Eurovisioonimöllus asendamatuks toeks.