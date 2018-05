ELU24 LISSABONIS: armunud Elina Nechayeva näitab kihlasõrmust

Eestit Eurovisioonil esindav Elina Nechayeva on silmnähtavalt üliõnnelik, nii eduka laulja kui tulevase pruudina. Oma kihlasõrmust näidates kihistab ta naerda ega avalda, kuidas ja millal David talle abieluettepaneku tegi. Öeldes vaid, et see ei toimunud Lissabonis.

Ka pulmade toimumisaja osas otsustab kaunis naine jääda salapäraseks ja ütleb naerdes: «Vaatame!»

Ettevalmistused on lauljanna hinnangul olnud praegu väga kõrgel tasemel: «Kõik proovid on läinud väga hästi,» ütleb ta Portugali tiimile kiidusõnu jagades. Kõik Elina soovid ja märkused on täidetud ning nii valgus, heli kui kaameratöö on talle meelejärgi.

Ka kleidi osas enam muretsemiseks põhjust pole: «Kleit on kohal, kõik funktsioneerib ilusti ekraanina ja kõik on super!» Peale Eurovisooni jääb kleit Elina hoida ja sellele kasutuse leidmiseks annab ta ka avalikkusele voli ideede avaldamiseks. «52 ruutmeetrit valget kangast on korralik suurus,» nendib ta.

Ühe variandina võiks ju olla pulmakleidks saamine. Kui kleiti aitavad ka edaspidi kanda 6 tugevat meest, nii nagu Eurovisioonil, naljatleb Elina, et võiks selle ka oma pulmapäeval selga panna.

Võistluse tulemuste osas on naine endiselt tagasihoidlik, lubades endast anda parima «Loodan, et finaali pääsen. Aga kuidas edasi, seda ma ei tea.» Igal juhul on tagasiside senini olnud suurepärane: «Olen tõesti puudutatud inimeste sõnumitest ja kommentaaridest.» Mõned kirjad lähevad suisa nii hinge, et toovad isegi pisarad silma. «See on väga armas!»

Lisaks võistluses oma parima andmisele on suur osa ka intervjuudel ja meediaga suhtlemisel. See kõik ootab lauljannat lähipäevadel ees. «Loodan, et on natuke aega ka kaunist Lissaboni näha! Olen täiesti ära armunud!» ülistab naine nii inimesi, atmosfääri kui kogetud maitseelamusi toiduga. «Oh, ma nii patustan! Söön siin Portugali desserte. Ei tohiks seda teha,» ütleb ta taas kõlavalt naerdes.

Kaunil lauljannal ei ole siiski põhjust muretsemiseks. Figuur on tal tõepoolest laitmatu ning kiire tempo ja korralik kogus stressi põletab kõik nauditud lisakalorid, enne hakkab kleit suureks jääma kui pitsitama.