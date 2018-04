Briti emmed on šokis: suhteekspert soovitas nende teismelistele tütardele vibraatoreid

Eksperdi peamiseks argumendiks oli tõsiasi, et meie ühiskond peab üha enam normaalseks, et näiteks 16-aastane neiu on seksuaalselt aktiivne. Miks siis on endiselt tabu masturbatsioonist ja enda armastamisest rääkimine? Lisades, et noortele enda seksuaalsuse avamastamiseks sobilike vahendite tutvustamine tuleb igal juhul kasuks. Ka hiljem püsisuhtes ollakse koos palju õnnelikumad ning naisel on kergem end kehtestada ja nõuda oma vajaduste täitmist.

Lisaks täpsustas naine, et kui räägitakse seksileludest kangastuvad silme ees ekstreemsed kujundid veenilistest dildodest, kuid tegelikkuses on võimalik valida ka väga delikaatsete ja privaatsete valikute seast. «Paljud inimesed ja paarid naudivad seksi kasutades seksilelusid, see on paljudele paaridele suisa asendamatu õppevahend. Kui noortelt võimalus selle variandi turvaline uurimine ära võtta, ei saa oodata, et täiskasvanueas see pingeid ei tekita. See oleks kui paluda kellelgi joosta, veel enne kui nad on õppinud kõndima.»

Üks saatejuhtidest avaldas ebamugavustunnet, küsides, et kas me tõesti tahame teada, et meie tütar veedab tunde oma toas masturbeerides? Annabel Knight leiab, et ebameeldivad tunded on tekkinud tänu aastakümnete pikkusele tabule, mis peab seksuaalsust, eneserahuldust ja eelkõige naiste seksuaalsust räpaseks. Tegelikult on kõik täiesti normaalne ning iseennast, seksuaalsust ja hiljem partneriga üksteise tundmaõppimist tuleb teha vähehaaval, igal eluetapil eahkohaselt.