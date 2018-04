Kas minister Jaak Aab istus jääknähtudega autorooli vaatamata naise keelitustele?

Aab esines eile erakorralise avaldusega, kus tunnistas, et usaldas 11. märtsil Tartust koju sõitma asudes oma head enesetunnet, mis hiljem osutus ekslikuks. Minister ületas kiirust ning politsei tuvastas tal ka jääknähud.

Elu24le tuli vihje pealtnägijalt, kelle sõnul oli Aabil kaasreisijana kõrval ka naisterahvas. «Kas siis see naine ei saanud aru, mis toimub? Aab sõitis väga nahhaalse ja ohtliku manöövriga pealtnägijast mööda, enne kui politsei lauskontrollile vahele jäi,» mõtiskleb Elu24le vihje teinud inimene.

«Autos olin ma tõepoolest koos elukaaslasega,» kinnitas Aab. Mehe sõnul keelitas elukaaslae teda ning uuris mitmeid kordi, kas mees on rooli istumises ikka kindel. «Ma oleks pidanud teda kuulama,» tunnistas mees nüüd.

«Aga minu enesetunne ütles, et mul pole sõitmisega probleemi. Ma polnud ju otseselt purjus, ma räägin päris ausalt. Need olid jääknähud, tol päeval ma ei olnud alkoholi tarvitanud, hindasin lihtsalt olukorda valesti,» sõnas mees Elu24le.

Riigihalduse minister Jaak Aabi veres mõõdeti alkoholi 0,14 milligrammi liitri kohta ning vere alkoholisisaldus oli seega 0,28 promilli. Sõltuvusnõustaja Sven Reiter Libertase kliinikust selgitas Elu24le, et selleks, et saavutada järgmiseks hommikuks 0,2-promilline alkoholisisaldus veres, on vaja juua 5 kuni 15 õlut, ent kõik oleneb siiski konkreetsest inimesest.