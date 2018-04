Kui palju pidi minister Jaak Aab jooma, et hommikul alkohol ikka veres oleks?

Kui palju peaks siis täpsemalt jooma alkoholi, et tekiks 0,28-promilline jääknäht? Sõltuvusnõustaja Sven Reiter Libertase kliinikust selgitas Elu24-le, et kõik oleneb konkreetsest inimesest. Selleks, et saavutada järgmiseks hommikuks 0,2-promilline alkoholisisaldus veres, on vaja juua 5 kuni 15 õlut. Peale isiku füüsise on määrav ka see, kui palju ta vahepeal maganud või puhanud on. Sõltuvusnõustaja tõi näite hiljutisest juhutmist, kus piisas kümnest õllest, et hommikul 0,2 promilli alkoholi verre jääks.