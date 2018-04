Rahvas: Elina kleidi eest peaksid maksma korrumpeerunud ministrid või tema elukaaslane David

Tänavusel Eurovisioonil on Elina Nechayeva ajaloos esimest korda Eesti üheks selgeks favoriidiks teinud. Paradoksaalsel kombel on just tänavu kärbitud ka Eurovisiooni eelarveid ja korraldaja-maa Portugal hoiab kulutustelt kokku.

Meie tänavuse eurolaulja Elina Nechayeva kleidi projektsioon läheb maksma 65 000 eurot. See summa koosneb peamiselt kolme võimsa projektori rendist. Lavanumbrite rahastamine on tavaliselt artisti mänedžmendi ülesanne, kuid tänavu on Mart Normet võtnud selle endale südameasjaks.

Ka Elinale lisab pinget suure summa puudumine esinemiseelarvest: «Eks näis kuidas me selle summa kokku saame, kas saame,» sõnas lauljatar Elu24le. «See on praegu selline suur küsimärk, aga loodan, et saame selle lahendatud hüüumärgiks!» lausus Elina lootusrikkalt.

Mida arvavad sellisest rahakogumise viisist aga eestlased ise?

«Ehk ta üliedev mees ostab selle siis?»

«Miks seda kleiti vaja on, ilma tuleks võit kindlamalt, show missugune»

«Ega kleit ei laula. Normet on elu aeg maksumaksja raha otsas parasiteerinud ja kaotanud igasuguse reaalsustaju.»

«Keda huvitab see eurosaast, niigi igatmasti komejandid istuvad maksumaksja kukil.»

«Kleidirahas ei ole küsimus, küsimus on valgustuses. 65000 € siin oleks küll mõte, et ehk paneks selle summa kogumisele, ise tahaks küll osaleda Elina esinemises, aga kui oleks kuhu see näiteks 50 raha üle kanda? Ehk on soovijaid teisigi, see on lihtsalt nii hea laul, et seda peab toetama!»

«EAS võiks ju selle Pärnu ranna narkopeo asemel hoopis kleidi valgustamist toetada. Muidugi midagi uut ja ahhetama panevat siin pole, sest Jennifer Lopez tegi sellise kleidiga üllatuse ära 3 aastat tagasi. Praegu on asjal selline plagiaadi lõhn juures.»

«See kõik on nii imelik...kas siis laul jääb laulmata, kui seda raha ei leita ja kas siis Elina häälepaelad keelduvad laulmast, kui tal pole seda rahasädelust ümber?

2001 võitsid Padar ja Benton ilma suurema šõuta-lihtsalt laul oli hea ja tüübid lahedad ning positiivsed ja energilised. Eelmisel aastal võideti see lauluvõistlus lihtsates riietes ja šõu puudus hoopis-inimesed ei esitanud riigile ülikõrgeid nõudmisi, et oma laul ära laulda.

Elina väitel tahab ta selle esinemis kinkida EV-le 100-ks sünnipäevaks...aga nii pole see ju kinggitus, kui riik peab leidma 65000, et Elina üldse suu lahti teeks.»

«Ei ole vaja rahvast lüpsta, niigi igatmasti ametnikud ja komejandid saavad proportsionaalselt suurt osa riigi ressursist.»

«Anda need jõud, kes nädalaid promosid seda tädi, kus ausast konkurentsist polnud haisugi.Keegi nii väga tahtis, et see venelane läheks eurovisioonile»