Elina Nechayeva kleidisaaga jätkub: staar otsib Eurovisiooni lavakleidile sponsoreid

Elina Nechayeva tunnistab mureliku noodiga hääles, et see summa on tõesti kosmiline. Lauljanna loodab siiski, et Eestis jagub häid ärimehi, kes tänavusele eurolaulule õla alla paneks. «Me tõesti loodame, et me saaks selle summa kokku,» ütles Elina «Seitsmestele.»