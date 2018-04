Paradoksaalne olukord: Elina Nechayeva kleidi projektsioon läheb maksma ulmelise summa

Meie tänavuse eurolaulja Elina Nechayeva kleidi projektsioon läheb maksma 65 000 eurot. See summa koosneb peamiselt kolme võimsa projektori rendist. Lavanumbrite rahastamine on tavaliselt artisti mänedžmendi ülesanne, kuid tänavu on Mart Normet võtnud selle endale südameasjaks.

Normetile tundub tänavune olukord nagu Eesti narritamine: «Just nüüd, kui meil on võimalus võita, on see hind kättesaamatus kõrguses.» «Sel aastal on isegi lavatoss kolm korda kallim!» on Normet hämmastunud. «Samas ka sellist tähelepanu nagu Eesti muusikakultuur tänavu kuu aja jooksul tänu Elinale saanud on, ei ole meil varem Eurovisiooni eel nähtud.»

Kui mõelda, kui palju on Eesti olnud nõus maksma erinevate kuvandiloome- ja reklaamikampaaniate eest, mis tutvustaks meid maailmale, ei tundugi see summa enam üüratu. «Eesti kuvandile mõjuks see igati hästi,» on Normet nõus. «Küsimus on aga, kus kohast leida selline kiirreageerimis-raha». Samas ei heida Normet meelt. «Tänavu läheme me Eurovisiooni võitma!» on ta veendunud.

Normet soovitab mõelda, et tänavune Eurovisioon on Eesti suur võimalus näidata oma erilisust, innovaatilisust. Innovaatilisus ei põhine vaid aritisti kleidi valgus- ja videoprojektsioonis, loomulikult tõstab Elina oma ägeda ooperit elektroonilise muusikaga miksiva palaga meid kui laulurahvast Euroopa muusikakaardil tähe staatusesse. Elina Nechayeva «La forsa» perfektne esitus vajab perfektset lavashowd.

Ka Elinale lisab pinget suure summa puudumine esinemiseelarvest: «Eks näis kuidas me selle summa kokku saame, kas saame,» sõnas lauljatar Elu24le. «See on praegu selline suur küsimärk, aga loodan, et saame selle lahendatud hüüumärgiks!» lausus Elina lootusrikkalt.