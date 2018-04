Noore Tai moekunstniku väga omapärane stiil vallutab maailma

Praegu 19-aastase Tai noormehe stiil võib küll paljudele võõrastav olla, aga see just selle stiili eriliseks teebki. Atilattana kasvas üles vaeses Tai piirkonnas nimega Isaan, kus peaasjalikult tegeletakse riisi kasvatamisega. Juba noorest east peale on Atilattana huvitanud mood ja lehitses noorpõlves igal võimalusel moeajakirju. Varsti hakkas vahva hüüdnimega Madaew juba ise kodu lähedal leitavatest objektidest kostüüme tegema, kasutades selleks traate, tsement blokke ning värvitud kapsalehti.

«Ma tahan inimestele, et koledad asjad, mis omavahel muidu kokku ei sobi, võivad ka ilusad olla,» on noormees ise öelnud. «Ja see hea väljanägemine ei olene enam rahast.»

Samal ajal kui mujal maailmas kannatavad Madaew diskrimineerimist, on Tai kultuuri üheks positiivsemaks jooneks asjaolu, et see aktsepteerib inimesi erinevatest seksuaalsetest orientatsioonidest. Madaew tundis end õnnelikuna, et sai omaks võtta Tai nii-öelda kolmanda soo ehk kathoey, kes on transseksuaalne naine. Madaew eelistab, et tema puhul kasutatakse meessoost asesõna ning on tänulik enda vanematele, kes ei püüdnud muuta seda, kes ta on, ja lasid tal lapsena mängida tüdrukute ja nukkudega, ilma, et ta oleks selle pärast häbi tundnud.