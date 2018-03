«Seks ja linna» täht kandideerib New Yorgi kuberneriks

See tekitas ajakirjanduses kohe küsimusi, miks Parker, kes varasemalt on seisnud demokraatlike vaadete ja toetanud erakonna kandidaate, miks ta nüüd äkki teises suunas läks. Siiamaani on ta läbi esindajate andnud teada: «Cynthia on olnud minu sõber ja kolleeg juba ajast, mile me olime väikesed tüdrukud. Ma ootan, et ma saaksin temaga rääkida, mis plaanid tal on kui ta peaks valitud saaama.»