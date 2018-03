«Kodutunde» tänane peategelane Helinor: Signe on nagu päike, kellega suheldes jääb sinusse hea tunne

«Signega esmakordne kohtumine... Tead, ta on täpselt samasugune nagu telekas, selline hästi rõõmus ja elav inimene ka väljapool ekraani,» kirjeldab pereema «Kodutunde» saatejuhti.

Oma esimest intervjuud Signega meenutab naine muigega. «Ma õudselt kartsin alguses intervjuud anda, pabistasin nii väga. Aga siis me tegime selle ära ja peale seda Signe ütles meile lõbustatult, et «polegi nii hull, eks?» Signe on hästi mõnus ja positiivne inimene,» kiidab pereema Helinor.

Kanal 2 saade «Kodutunne» on loodud eesmärgiga aidata vaestel Eestimaa lastega peredel oma eluasemeid korrastada. Aidatakse neid, kes end ise aidata ei jaksa – tavaliselt on põhjuseks saatuse keerdkäikude tõttu keeruliseks muutunud elu. Appi minnakse Eesti rahva ja suurte südametega ettevõtjate toel, mistõttu on saates käsitletavad teemad vahel väga rasked.

Helinor ja Kalle perega FOTO: «Kodutunne»/Kanal 2

Seetõttu tehakse ka intervjuud väga keerulistel teemadel, millega igaüks hakkama ei saaks. «Signe oskab inimestega leida head kontakti ja temaga on väga hea suhelda. Ta oskab selliseid raskeid teemasid väga hästi käsitleda ja muuta need intervjuud mõnusateks jutuvestluseks.» Lisaks on Helinor kindel, et mitte igaühele ei oleks ta olnud nõus oma elu keerdkäikudest nii avalikult rääkima.

Ka pere lapsed hoidsid saatejuhti filmimise vältel väga ning pereema sõnul oskab Signe lastega väga hästi suhelda. «Kui lapsed näevad telekast «Kodutunde» reklaami, siis alati hüüavad, et «vaata, tädi Signe, tädi Signe!» Ka lisas Helinor, et kui perekond läheb poodi ja lapsed märkavad «Kodutunde» tooteid, siis hõiskavad nendest üle terve poe, nii et poerahvas vaatab ja naerab.

Pereema Helinoril õnnestus Signet näha viimati märtsikuu alguses ning naisega juhtunud traagilisest õnnetusest kuuldes tabas teda paras šokk. «Ihukarvad tõusid püsti ja külmavärinad tekkisid,» meenutab naine kohutavat päeva.

«Signe on nagu päike, kellega suheldes jääb sinusse lihtsalt hea tunne,» sõnab pereema Helinor.

Signe Lahtein sattus raskesse avariisse neljapäeva hilisõhtul Tallinna-Tartu maanteel, kus tema juhitud sõiduauto põrkas kokku veokiga. Päästjatel tuli naine autost välja lõigata ning ta viidi raskes seisundis Tartu haiglasse. Loe rohkem SIIT.