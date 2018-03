Elina Nechayeva paljastab, mis on tema salajased ilurituaalid

Kaunitar pihtis, et üheks tema eriliseks rituaaliks on saunaskäik. «Eks see saunaskäik on omaette puhastav rituaal, tihti kui ma käin saunas, siis ma kasutan erinevaid enda tehtud ilutooteid. Näiteks mesi ja sool on väga mõnus nahale, määrin seda peale,» kirjeldas Elina. «Panen endale ka näomaske ja juuksemaske, see on selline lõdvestus ja ilurituaal kõik koos,» lisas kaunis klassikatäht.