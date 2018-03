Eesti filmi- ja teleauhinnad 2018 galaõhtut juhib Marta Laan

«Olin väga rõõmus, kui mulle tehti pakkumine hakata tänavuse EFTA gala õhtujuhiks,» kinnitab Laan. «Eestis on ju väga palju häid näitlejaid, kes võiksid sellesse rolli astuda. Seda enam oli mul hea meel, et mulle seda pakuti ja olin kohe nõus! See on olnud ka minu väike salaunistus juhtida televisioonis mõnda saadet,» on Laan õnnelik, et üks tema unistusi peagi täitub.

Tänavune EFTA gala on ajalooline – mitte kunagi varem pole Eesti teleajaloos kantud paralleelselt kolmes kanalis üle ühte ja sama saadet. Kuivõrd hirmutab otse-eetri mastaapsus Laant? «Sõna otse-eeter tekitab mõnusat närvi küll!Olen varem ühe korra selles situatsioonis Saku Suurhalli laval viibinud saate «Su nägu kõlab tuttavalt» finaalis, aga nüüd on vastutus märksa suurem. Vaikselt harjun selle mõttega ja üritan ennast võimalikult hästi ette valmistada, et kõik sujuks. Igal juhul olen valmis väljakutseks tuua nii televaatajateni kui ka saalis viibijateni vaid parimad emotsioonid,» sõnas Laan.

Kuivõrd oluliseks peab Laan ise Eesti filmi- ja teleauhindu? «Minu meelest on imetlusväärne, et tunnustatakse nii kaamera ees kui ka taga olevaid tegijaid. Näitlejad ja saatejuhid on oma ameti tõttu tihtipeale pisut suuremas fookuses, kuid ühe saate või filmi valmimiseks on vaja tervet meeskonda. Need kõik on väga olulised inimesed ja mul on väga hea meel, et on olemas auhinnad, mis tunnustavad valdkonna tegijaid nii kaamera ees kui ka taga.»