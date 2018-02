Kellele ennustatakse Eesti Laulu võitu?

Nechayeva võistleb konkursil looga «La Forza» ning ennustuste kohaselt pääseb just see lugu Eestit esindama Eurovisioonile Lissaboni.

«Uutmoodi kuulamine meeldis mulle väga. Ma sain laule enda valitud ajal kuulata, lugusid edasi ja tagasi kerida, uuesti ja uuesti mängima panna või kohe kõrvale visata. Ainult et kohvi ja võileibu pidi ise tegema - see oli ainus tagasilöök. Ja võib-olla sellest, et nii mugav oli kuulata ja lugusid paremini uurida, tundus mulle, et keskmine tase oli viimastest aastatest kõvasti parem. Aga äkki oligi häid lugusid rohkem ja mingit "head maitset" ära tabada püüdvat jama vähem,» kommenteerib žüriiliige Siim Nestor.