Donald Trump võrdles oma tütart pornostaariga

Lisaks leidis vahejuhtum naise sõnul aset vaid aasta peale Trumpi abielu oma praeguse abikaasa Melania Trumpiga. Trumpi advokaat lükkab aga asja ümber ning väidab, et seksuaalsuhet neil kahel pole olnud.

Samuti lisas Stephanie Clifford antud intervjuus, et nendevahelist suhtlust saatis lõbus tögamine ning et Ameerika presidendi sõnul olevat pornostaar ilus ja tark, just nagu tema tütar. Trump jättis küll täpsustama, keda ta oma tütardest täpsemalt silmas pidas, ent näiteks Ivanka Trump oli toona 24-aastane.