Kadi Toom võitlusest söömishäirega: üks moedisainer ütles: Kadi, sa oled kolm kilo juurde võtnud ja sa ei mahu enam minu riietesse

Joogatreeneri ja tervendajana tegutsev Kadi Toom meenutab aastatetagust seika, kuidas tema enesekindlus 18-aastase noore naisena korralikult kõikuma löödi.

Nimelt oli üks moelooja palunud Kadil kiiremas korras kaalust alla võtta. «Üks moedisainer ütles: Kadi, sa oled kolm kilo juurde võtnud ja sa ei mahu enam minu riietesse.» Sellest sai alguse Kadi võitlus söömishäirega ortoreksia.

Ortoreksia ehk orthorexia nervosa on uue aja söömishäire, mis tekib siis, kui inimene võtab kinnisideeks parandada oma tervist teatud sööke valides, mis võib lõppeda alatoitumise ja isegi surmaga.

Tegemist on n-ö kaasaja toitumishäirega, mis erineb anoreksiast ja buliimiast sellepoolest, et inimene valib enda toidumenüü pedantse täpsusega. Ortorektiku jaoks on söömine üksikasjalikult väljatöötatud rituaal, kus iga toidukorra ettevalmistus võib võtta päevi, alates sobiliku menüü planeerimisest ja toiduainete valimisest kuni aeganõudva söögivalmistamiseni. Oma väljamõeldud toitumisreeglite järgimine nõuab ortorektikutelt tugevat tahtejõudu ja tihti nad tunnevad, et on palju paremad ja tugevamad võrreldes teiste inimestega, sest teistel ei ole sama kõrget enesekontrollivõimet.



Tänasel päeval on Kadi söömishäire minetanud, kuigi jälgib siiani, mida suhu pistab - lauljanna on enda toidulaualt eemaldanud näiteks lihatooted.