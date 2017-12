Galerii: Rassistlik skandaal Briti õukonnas. Täiendatud.

Meghan Markle, kes on küll prints Harryga kihlatud, kuid kes ei ole veel osa kuninglikust perekonnast, osales sellel lõunasöögil väga suure erandiga. Seda suurem oli tema üllatus, kui ta nägi kuninganna Elizabeth II nõbu, printsess Michaelit kandmas mustanahalist inimest kujutavat prossi enda jaki esirinnal.

Kuninganna Elizabeth II nõbu printsess Michael kandis lõunasöögi ajal rassistliku riidekaunistust | FOTO: Vida Press

Praegu ei tea, mida printsi kihlatu sellest arvab, kuid kui pildid printsess Michaelist avaldati, vallandus rassismisüüdistuste laine. Printsessile heidetakse ette orjapidamist julgustava ehte kandmist ning teistsuguse nahavärviga inimese eksootiliseks pidamist.

Prossi kandmine võib olla vaid süütu kokkusattumus, kuna Meghan Markle'i lõunasöögil osalemine oli suur erand, aga kogu teema võtab uue pöörde, kui meenutada aastat 2004, kus printsess Michael käskis New Yorgis restoranis einestades kambal mustanahalistel tagasi kolooniasse kobida.

Selle asemel, et restoranis toimunud intsidendi eest vabandada, oli printsess mõned kuud hiljem öelnud, et tal ei ole mustanahaliste vastu midagi ja on neid ka ise teeselnud, aga kuna tal on heledad silmad, siis ta ei tundunud usutav.

Buckinghami palee edastas täna printsess Michaeli vabandused, kus ta ütleb, et tal on juhtunust väga kahju ja prossi kandmine oli lihtsalt halb kokkusattumus. Avalduses oli kirjas, et pross on printsessile kingitud ja ta on seda varasemalt korduvalt kandnud. Ta otsustas selle lõunasöögi ajal prossi taaskord kanda, kuna see sobis hästi tema musta pulloveri ja heleda mantliga.