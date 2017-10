Galerii: beebiootel hertsoginna Catherine tantsis karuga

Kuninglik paar osales Paddington Beari nimelises rongijaamas nende heategevustega seotud lastega.

Catherine, kes on ägeda rasedusiivelduse tõttu avalikel üritustel käimisest hoidunud, osales üritusel üllatusena.

Hertsoginna paistis olevat heas tujus, kui ta suure mängukaruga tantsu keerutas.



Watch: Dancing queen? Kate is taken for a dance by Paddington bear before she waves off a vintage train pic.twitter.com/sfxqwUg089