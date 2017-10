Filmikompanii on Harvey Weinsteini vallandamise tõttu juba kaotanud miljoneid

Rahastaja AI International Holdings nõustus mullu firmale laenama 45 miljonit dollarit, kuid mõtles ümber, kuna Harvey ei ole enam firma eesotsas, kirjutab TMZ. AI saatis teisipäeval TWC-le kirja ja nõudis raha kiiremas korras tagasi.

AI sõnul tähendab Harvey Weinsteini lahkumine kaasesimehe kohalt «tõsiseid materiaalseid muudatusi».

AI filmiosakond on õla alla pannud mitmetele suurfilmidele, nende seas on «Lee Daniels' The Butler», «Hacksaw Ridge» ja peagi ilmuv Miramaxi film «I, Tonya».

Harveyl oli TWC juhtimise juures väga suur roll ning pole teada, millisel viisil firma edaspidi äri ajab.

Harveyl on kompaniiga käsil juriidilised läbirääkimised ning õhus on võimalus, et ta saab firmaga väliselt suhteid jätkata, kui ta Euroopast seksiteraapialt naaseb.

TMZ sõnul on asi rohkem kui keeruline - nimelt kahtlustab Harvey, et see oli tema vend Bob, kes The New York Timesile seksuaalse ahistamise kohta informatsiooni jagas.

Weinsteini on seksuaalses ahistamises süüdistanud kümned naised, nendest kolm süüdistavad teda vägistamises.